A Polícia Civil do Tocantins prendeu na quinta-feira, 9, no estado do Pará, um homem de 36 anos, suspeito de praticar um crime de latrocínio em 2009, em Filadélfia, região norte do Tocantins.

A ação ocorreu quando agentes das duas unidades policiais localizaram o paradeiro do suspeito, que estava na Vila Capistrano de Abreu, distante cerca de 160 km de Marabá (PA).

De acordo com as investigações, na noite de 28 de junho de 2009, o suspeito, que trabalhava em uma fazenda na zona rural de Filadélfia e tinha 23 anos, foi até o Distrito de Bielândia para assistir a um jogo de futebol. Ele estava em uma motocicleta junto com a vítima, que tinha apenas 19 anos.

Após o término do primeiro tempo da partida, o suspeito disse que tinha esquecido sua carteira na fazenda e pediu que a vítima o levasse para pegar.

Ao chegar ao local, o suspeito desceu da garupa da moto, deu uma volta ao redor da residência e voltou rapidamente com um machado em mãos, surpreendendo a vítima, que ainda estava na motocicleta. O suspeito desferiu um violento golpe na cabeça da vítima, que sofreu um profundo corte e acabou indo a óbito quase que instantaneamente.

Após matar a vítima, o suspeito subtraiu a motocicleta e empreendeu fuga com destino ao estado do Maranhão.

A prisão faz parte da operação "Hórus", do Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça, e é realizada em todas as cidades do Tocantins e que fazem divisas com outros Estados da federação. A operação tem o objetivo de capturar foragidos da justiça, apreender drogas, armas de fogo e coibir o roubo de carga.