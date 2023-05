Policiais civis do Tocantins e militares do Maranhão prenderam no domingo, 30, em uma área rural da cidade de Vila Nova dos Martírios, no Estado do Maranhão, o principal suspeito de 32 anos, de praticar um crime de latrocínio contra o idoso José Rodrigues de Oliveira, de 62 anos, na quarta-feira, 26, no Povoado São Francisco, zona rural de São Miguel do Tocantins, extremo norte do Estado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), após compartilhamento de informações entre as equipes, o delegado Antônio Bandeira representou junto ao Poder Judiciário, pela prisão do homem, a qual foi deferida pela Vara Criminal da Comarca de Itaguatins.

Com a ordem judicial, as equipes da 16ª DP intensificaram as buscas para localizar o homem e descobriram que o suspeito tinha fugido para o Maranhão. Desse modo, com apoio da polícia do Maranhão, foi possível localizar e prender o homem, que agora será recambiado ao Tocantins para responder pelo crime do qual é investigado.

O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Militar em uma plantação de eucalipto, na zona rural da cidade de Vila Nova dos Martírios.

Ele apresentava ferimentos, pois estava há mais de seis dias em fuga pela mata. O homem foi conduzido ao Hospital da cidade, onde foi atendido e, em seguida, encaminhado até a Central de Flagrantes da Polícia Civil em Açailândia (MA), onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão e o indivíduo encaminhado à Cadeia Pública local.

Ainda de acordo com a pasta, na tarde do crime, a vítima e o suspeito bebiam em um bar, no povoado São Francisco, quando, por volta das 15 horas, houve uma discussão.

Uma testemunha que se encontrava no local contou à Polícia Civil que em determinado momento ouviu um disparo de arma de fogo e quando se virou percebeu que a vítima tinha levado um tiro na testa.

As investigações da 16ª DP apontaram que o latrocínio foi motivado por um desentendimento entre vítima e suspeito quanto ao pagamento da conta. Após atingir a vítima com um tiro da garrucha que carregava, o suspeito ainda subtraiu a quantia de R$ 350, o aparelho celular, bem como a motocicleta da vítima e fugiu em seguida.