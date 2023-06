Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil prendeu em Paranã, cidade situada no sudeste do Estado, um homem suspeito de cometer homicídio contra Warley Rodrigues da Cruz, de 42 anos. O crime ocorreu na cidade de Palmeirante, no ano de 2020.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, conforme as investigações, após uma discussão em um bar localizado no povoado conhecido por Vila Paciência, município de Palmeirante, o suspeito disparou três tiros contra a vítima e em seguida fugiu do local.

De acordo com a delegada da 3ª DRPC, na época em que o crime ocorreu, a Polícia Civil não conseguiu localizar o suspeito. Porém, na sexta-feira, 16, equipes da 3ª DRPC e 99º Delegacia de Polícia de Paranã conseguiram localizar o suspeito que estava foragido e dar cumprimento à sua prisão.

Ainda conforme a pasta, o homem está preso em Paranã e será recambiado para Colinas do Tocantins.