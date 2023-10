Um homem de 38 anos, suspeito de matar um idoso de 78 anos com um golpe de “mão de pilão” na cabeça, dentro da residência da vítima, durante a madrugada do dia 15 deste mês, na zona rural de Aurora do Tocantins, sudeste do Estado acabou preso na tarde de sexta-feira, 27, pela Polícia Civil no município.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os policiais deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara Criminal da Comarca de Taguatinga em desfavor do suspeito, o qual é investigado pela prática do crime de homicídio qualificado.

Os delegados Lucas Rodrigues e Melícia Resende explicaram por meio de assessoria que segundo a investigação, a vítima foi surpreendida pelo homem enquanto estava deitada em um banco, de modo que a ação do autor impossibilitou qualquer ação defensiva da vítima.

“O crime teria sido praticado em razão do fato de a vítima ter deixado cair ao chão parte da bebida alcoólica que consumiam”, disse a delegada Melícia Resende.

Ainda segundo a SSP, durante a investigação também foram levantadas informações em relação à responsabilidade do suspeito em pelo menos, outros dois crimes de homicídio, todos cometidos com o mesmo modus operandi do crime elucidado.

Os demais homicídios são investigados em outros procedimentos e serão encaminhados ao Poder Judiciário em breve, com o indiciamento do suspeito.

Após ser preso, o investigado foi recolhido na Unidade Prisional de Arraias.

Conforme a pasta, a ação é um desdobramento da Operação Paz na Região sudeste do Estado, que tem por objetivo elucidar os crimes violentos contra a vida.