Vida Urbana Suspeito de matar homem a pauladas em Anápolis em 2016 é preso em Tocantins Leonardo Dias Brandão foi assassinado no Setor Calixtolândia, II Etapa

Quase 4 anos após a morte de Leonardo Dias Brandão, que em 2016 tinha 34 anos, a Polícia Civil de Goiás, em parceria com o Tocantins, prendeu o segundo suspeito do assassinato. J. V. F. J., de 29 anos, foi detido nesta terça-feira (21), em Formoso do Araguaia (TO) e encaminhado ao presídio de Gurupi, no mesmo Estado. Leonardo foi morto a pauladas e encontrado nu pelo p...