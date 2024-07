Vida Urbana Suspeito de matar homem a facadas após discussão trabalhava como pedreiro para a vítima, diz PM De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu após Diogo Ferreira de 33 anos dar um tapa no rosto do suspeito em briga em um bar

O suspeito de matar Diego Ferreira, de 33 anos, a facadas após discussão na noite de domingo (30), trabalhava como pedreiro e morava na casa da vítima. Segundo a PM, ele fugiu em uma região de mata que fica atrás da casa onde teria acontecido o crime. O crime aconteceu no Setor Barra da Grota, em Araguaína, região norte do estado, após Diogo Ferreira dar um tapa no rosto do suspeito em uma briga. A Secretaria da ...