Vida Urbana Suspeito de matar empresário a tiros após discussão por aposta de R$ 20 reais em jogo é preso A Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão temporária contra o suspeito quando ele se apresentou na companhia de um advogado. Crime aconteceu no domingo (16) em um bar de Augustinópolis

Um homem suspeito de matar o empresário Thiago Borges da Silva a tiros acabou preso no final da tarde desta terça-feira (18). Os policiais cumpriram um mandado de prisão temporária contra o suspeito quando ele se apresentou na companhia de um advogado no Complexo de Delegacias da Polícia Civil de Augustinópolis. O nome dele não foi divulgado. De acordo com a Secr...