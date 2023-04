Na manhã desta quinta-feira, 27, a Polícia Civil do Tocantins prendeu em Corinto (MG) o suspeito de matar uma mulher e esconder o corpo dentro de uma fossa, em Porto Nacional, região central do estado, no ano de 2021. Regionilde Vieira da Silva, de 41 anos, morava na cidade de Maracaçumé, (MA) e mantinha um relacionamento virtual com o suspeito, que morava em Porto Nacional.

No dia 17 de maio de 2022, a Polícia Civil concluiu o inquérito que apurava as circunstâncias da morte da vítima e indiciou o homem pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver.

De acordo com as investigações, a vítima veio no dia 2 de setembro de 2021 para o Tocantins, com o objetivo de passar duas semanas na casa do namorado, em Porto. Pouco depois de chegar, a mulher parou de fazer contato com amigos e familiares.

Depois de mais de 30 dias sem contato, os familiares da vítima registraram Boletim de Ocorrência para informar o desaparecimento de Regionilde e afirmaram que ela teria ido para o Tocantins se encontrar com o namorado virtual.

A polícia deu início às investigações e conseguiu localizar um filho do suspeito, ele confessou que o pai havia fugido para Minas Gerais, depois de matar a namorada e esconder o corpo dentro de uma fossa, na casa em que morava no Setor Novo Horizonte.

Localização do corpo

As equipes da 7ª DEIC, juntamente com a perícia e o Corpo de Bombeiros foram até o local e localizaram o corpo em completo estado de putrefação no dia 15 de outubro de 2021. As investigações apontaram que o suspeito matou a mulher após um desentendimento.

A polícia localizou o suspeito, na cidade de Corinto e com apoio de militares efetuaram a prisão do homem. Ele foi apresentado à autoridade policial da cidade mineira e depois recolhido ao presídio local.