Um jovem de 25 anos suspeito de ter assassinado e decepado as mãos de Argel Pereira Lima, aos 25 anos, em novembro do ano passado, foi preso na manhã desta terça-feira, 26, no assentamento Pericatu, em Paraíso do Tocantins. A Secretaria da Segurança Pública, que divulgou a prisão, não publicou a identidade do suspeito.

Segundo o órgão, a vítima teve o corpo encontrado no dia 3 de novembro de 2022, à margem de um córrego, no setor Área Verde. O cadáver continha diversas lesões no rosto e estava com as duas mãos decepadas, próximo a uma cova vazia. O JTo não divulgou este crime à época.

A morte teria sido encomendada por líderes de uma facção criminosa que suspeitava da rivalidade da vítima, segundo divulgou a Secretaria da Segurança Pública.

As mãos cortadas seriam "para dar a aparência de que foi morta por estar praticando furtos ou roubos, disfarçando as reais razões da morte", como explicou ao site da secretaria, o delegado Antônio Onofre, da 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado, que investiga o crime. O delegado considera o homicídio como "execução sumária".

Conforme as informações, a unidade descobriu o suspeito escondido na zona rural, na casa dos familiares, e conseguiu a ordem de prisão na Vara Criminal da Comarca de Paraíso do Tocantins. O inquérito é conduzido pela

Os policiais apreenderam drogas, caderno de anotações e embalagens plásticas utilizadas para acondicionar entorpecentes para a venda. O homem está recolhido na unidade penal da cidade.