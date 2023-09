Policiais civis prenderam um suspeito do assassinato de Francivaldo Lima Silva, de 29 anos, no dia 8 de abril, no setor Sol Nascente, região sul de Palmas. A ação faz parte da segunda fase da “Operação Ex-Imperium” desta quarta-feira,6.

Durante a operação, o suspeito, de 29 anos, e o enteado, de 21 anos, receberam voz de prisão por tráfico de drogas após os policiais encontrarem drogas e materiais para embalar entorpecentes no local, na mesma residência onde o crime ocorreu.

De acordo com as investigações da polícia, Francivaldo foi morto com vários tiros em uma confraternização celebrada na casa de sua cunhada. Testemunhas informaram à polícia que a vítima e o suspeito entraram em uma luta corporal. A vítima foi encurralada no quintal da casa pelo cunhado e por um membro de uma facção criminosa, que sacou uma arma e efetuou os disparos.

Segundo a polícia, antes de fugir do local do crime, o cunhado chutou a cabeça de Francivaldo. Ele fugiu em uma moto, enquanto o suspeito dos disparos deixou o local em carro.

A operação foi deflagrada por policiais civis da 1ª Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (1ª DHPP Palmas).

Conforme a polícia, os suspeitos presos foram conduzidos para a 1ª DHPP, para serem ouvidos e, em seguida, serão encaminhados para unidade prisional de Palmas. O homem preso na primeira fase no Pará, ainda será recambiado para a mesma unidade prisional.

A polícia informou ainda que inquérito policial deve ser concluído nos próximos dias e encaminhado ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para adoção das medidas legais cabíveis.