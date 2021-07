Vida Urbana Suspeito de matar agricultor em MG para roubar dinheiro da venda de gado é preso no TO Suspeito é apontado como um dos autores de ter matado um agricultor de 44 anos, com disparos de arma de fogo e também uma facada na cabeça

Está preso em Maurilândia, a 564 km de Palmas, desde a quarta-feira, 28, um jovem de 19 anos suspeito de praticar crime de latrocínio (roubo seguido de morte) no início deste mês, na cidade de Pouso Alegre (MG). De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), o suspeito é apontado como um dos autores de ter matado um agricultor de 44 ...