A Polícia Militar prendeu na noite de quinta-feira, 3, o suspeito de matar o adolescente Welson de Sousa, de 15 anos, na Quadra 26, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. O corpo do adolescente foi encontrado nas proximidades da Lagoa Azul com um corte profundo no pescoço.

Conforme divulgado pela corporação, as equipes iniciaram as diligências e encontraram o suspeito identificado com as iniciais K. W. F. D. C, de 18 anos, na Quadra 806 Sul, alameda 17, em Palmas.

Ao ser abordado, ele confessou o crime, e foi conduzido até a autoridade policial, segundo a Polícia Militar.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou a apresentação na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Palmas no início da madrugada desta sexta-feira, 4. O delegado plantonista lavrou o auto de prisão em flagrante e encaminhou o suspeito para a unidade prisional de Palmas.