A Polícia Civil indiciou por homicídio, embriaguez e porte de arma de fogo um homem de 38 anos suspeito de matar a tiros Daniel Tito da Silva, de 24 anos, no dia 16 de julho no pátio de um posto de combustível em Conceição do Tocantins, na região sudeste do estado.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, dois dias após o crime, o suspeito se apresentou na delegacia e declarou ter agido em legítima defesa.

Mas de acordo com a SSP, ele acabou indiciado por homicídio com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, embriaguez e porte de arma de fogo.

A pena total dos crimes pode passar dos 30 anos de prisão, caso seja condenado.

O crime ocorreu no início da manhã de domingo

Daniel Tito da Silva morreu no início da manhã de domingo durante uma briga em um posto de combustível localizado na rodovia TO-050, em Conceição do Tocantins. Daniel da Silva e o suspeito brigaram no pátio do estabelecimento, onde Daniel quebrou uma garrafa de whisky na cabeça do homem.

O suspeito vai em direção a uma caminhonete Toyota Hilux de cor preta, pega a arma e atira três vezes contra Daniel, que morreu no local. Um dos tiros acertou de raspão a mão esquerda da outra vítima de 28 anos que estava no local.