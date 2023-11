O principal suspeito de matar a tiros Marcos Rodrigues Paz (30 anos) no dia 20 de maio deste ano, no Jardim Aureny III, acabou preso no final da tarde de sexta-feira, 24, pela Polícia Civil. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O suspeito A.S.D, 26 anos, foi localizado em uma casa no Jardim Aureny IV, durante cumprimento a mandado de prisão e de busca e apreensão realizada por policiais civis. A secretaria diz que a vítima, Marcos, era integrante de uma organização criminosa e, por isso, o crime ocorreu no “contexto de disputa de poder entre facções”.

Segundo a SSP, na noite do dia 20 de maio, o suspeito A.S.D, conduzindo um carro Fiat Pálio, de cor prata, acompanhado de outro homem ainda não identificado, foram até a casa de Marcos, pararam na porta da residência e gritaram por ele.

Antes que Marcos chegasse até os suspeitos, sua mãe tentou evitar e o interpelou, para não se aproximar do carro. Em seguida, A.S.D desceu do Pálio, se aproximou de Marcos e atirou, de acordo com a SSP.

Ele foi levado para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde ficou internado até sua morte, registrada no dia 28 de maio às 10h41. A causa da morte foi por choque hipovolêmico devido às lesões sofridas.

Preso, ele foi levado para a 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ªDHPP) onde foi reconhecido por duas testemunhas. Em seguida, foi encaminhado a unidade prisional de Palmas.