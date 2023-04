Um homem de 23 anos está preso desde a madrugada de segunda-feira, 17, por ser o principal suspeito de matar o técnico de enfermagem Luziel Pereira César, de 35 anos, morto após ser golpeado diversas vezes na cabeça e no tronco com pedaço de madeira no dia 29 de janeiro deste ano na cidade de Ponte Alta do Tocantins.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito era amigo da vítima, mantinha um relacionamento amoroso e o matou por medo de que Luziel revelasse o romance.

No dia do crime, Luziel Pereira, o amigo e uma mulher de 20 anos, saíram de uma festa e caminhavam por uma rua da cidade quando o ‘amigo’ pegou um pedaço de madeira e o agrediu na cabeça e no tronco, o que ocasionou ferimentos graves.

De acordo com a SSP, um dia após o crime, o suspeito foi à delegacia para prestar esclarecimento e disse que não teria matado a vítima, pois havia boatos de que ele seria o responsável pela morte do técnico.

Segundo o delegado, por meio da assessoria, equipes policiais ainda não tinham nenhuma informação sobre tais boatos ditos pelo suspeito. Os agentes continuaram as investigações e comprovaram que o homem teria matado o amigo.

A Polícia Civil prendeu o suspeito, que foi indiciado por homicídio qualificado. A polícia indiciou por omissão de socorro a mulher de 20 anos que estava com Luziel Pereira.