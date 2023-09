A 1ª vara criminal de Paraíso do Tocantins expediu hoje um mandado de prisão contra Odair José Inácio de Sousa, de 50 anos de idade, cerca de 24h após ele ter recebido o direito à liberdade provisória com medidas cautelares. Ele é suspeito de cometer feminicídio contra a ex-companheira, no domingo, 24, em Abreulândia.

Assinado pelo juiz de direito, Ricardo Gagliardi, o alvará de soltura determinou, entre as medidas cautelares, o pagamento de fiança arbitrada em cinco salários-mínimos e o uso de tornozeleira eletrônica.

Odair ainda está proibido de se ausentar da comarca em que reside ou mudar de endereço, proibição de acesso ou frequência em lugares que haja a compra e venda de bebidas alcoólicas, entre outras.

Natural de Monte Santo do Tocantins, com endereço fixo em Abreulândia, município do crime, o mandado de prisão preventiva determina o recolhimento do suspeito a qualquer unidade prisional.

Feminicídio e tentativa de homicídio

De acordo com o relatório da Polícia Militar, o crime teria ocorrido no domingo, 24, por volta das 13h. Uma equipe foi acionada por um funcionário de unidade hospitalar em Abreulândia, onde o suspeito teria dado entrada com ferimentos de tiros na região do tórax e braço direito. O relato consta que ele recebeu apoio de familiares para ser encaminhado ao Hospital Regional de Paraíso.

Durante a presença da equipe na mesma unidade hospitalar, chegaram uma mulher de 54 anos e outro homem de 43 anos, um comerciante da região. A mulher teve a morte confirmada na unidade hospitalar e o homem sobreviveu.

Conforme relato de testemunhas aos policiais, Odair teria efetuado disparos contra a mulher e o comerciante. Após o crime, ele teria tentado tirar a própria vida em casa, mas acabou impedido por seu irmão. A polícia apreendeu uma espingarda caseira calibre .22 e o prendeu após a alta hospitalar.