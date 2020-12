Vida Urbana Suspeito de invadir e roubar mercado em Taquaruçu é preso minutos após o crime Com o detido, a PM encontrou o dinheiro levado do caixa do comércio

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de invadir e roubar um mercado no Taquaruçu, distrito de Palmas. A detenção do jovem, de 20 anos, ocorreu nesta quarta-feira, 30, em uma chácara do distrito. Conforme a PM, o suspeito ainda estava com o dinheiro levado do caixa do estabelecimento comercial minutos antes. A PM foi acionada sobre o roubo quando realiz...