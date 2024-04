Vida Urbana Suspeito de integrar grupo especialista em arrombamento de caixas eletrônicos é procurado pela PC Secretaria da Segurança Pública pede ajuda para localizar Daniel Alves Fernandes, de 35 anos apontado como integrante do trio suspeito de levar mais de R$ 493,2 mil de agências de Miranorte e Pedro Afonso, em 2020

Daniel Alves Fernandes, de 35 anos, apontado como um dos integrantes do trio criminoso especializado em arrombamentos a caixas eletrônicos, é procurado pela Polícia Civil do Tocantins. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) Daniel também é alvo da Operação Payback, deflagrada para dar cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão em Fortaleza e Novo Oriente, ambas no Ceará. Leia mais: Suspeitos de assalto mortos pela polícia são ident...