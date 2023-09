Um homem de 33 anos acabou preso por militares do 8º Batalhão de Polícia Militar, em Paraíso do Tocantins, suspeito de atear fogo em um parquinho na praça Newton Morais, setor Oeste, na madrugada do sábado, 24.

O crime teria ocorrido por volta das 5h. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe atendeu solicitação para averiguar ocorrência de depredação do patrimônio público. Ao chegarem no local, os policiais encontraram um dos brinquedos em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar.

Uma testemunha contou aos policiais ter presenciado o momento em que o suspeito provocou o incêndio no brinquedo e em um veículo estacionado próximo à praça, em frente a uma casa, e deu características para identificação do suspeito.

Em patrulhamento pela região a equipe se deparou com duas lixeiras em chamadas na avenida Paraná, no mesmo setor. Poucos minutos depois, os policiais avistaram na avenida Paraíso, sentido setor Pouso Alegre, um homem com as mesmas características do suspeito e efetuaram a abordagem.

Ainda de acordo com a PM, os militares precisaram realizar o uso moderado da força, para conter o homem e algemá-lo. Durante revista, foram encontrados um frasco de bebida alcóolica e um isqueiro.

O suspeito acabou detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Paraíso, onde a autoridade policial o autuou pelo crime de incêndio, previsto no artigo 250 do Código Penal Brasileiro.