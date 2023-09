Um jovem de 20 anos, conhecido como Lisinho foi morto durante troca de tiros com a Polícia Militar (PM) na noite de segunda-feira, 11, no Setor Guaíra, em Taguatinga, região sudeste do estado. O jovem é suspeito de ter furtado uma motocicleta.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento, a equipe deparou-se com o suspeito e tentou realizar abordagem, mas ele não obedeceu a ordem de parada dos policiais e efetuou disparos de arma de fogo em direção à equipe.

Conforme o relatório, os policiais revidaram a agressão e houve confronto. Os disparos do suspeito foram efetuados por uma pistola de calibre 22. Após o confronto a equipe de saúde do hospital do município foi até o local e confirmou a morte do jovem. De acordo com a polícia, o suspeito tinha passagens por roubo, além de ter um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

A perícia e Instituto Médico Legal (IML) foram até o local para verificação e recolhimento do corpo do jovem.