Vida Urbana Suspeito de furto, conhecido como Pato Roco, é preso ao comprar água de coco com cartão roubado O homem, que a polícia acredita ter furtado um notebook na casa de uma professora em Palmas, realizou uma compra no valor de R$ 7 reais em um estabelecimento comercial em Taquaruçu, com o cartão bancário da filha da vítima

O jovem Gabriel Domingues do Amaral, 27 anos, vulgo Pato Roco, foi preso em flagrante, na Avenida Copacabana, no setor Morada do Sol, em Palmas, após ser suspeito de roubar um notebook e um cartão de crédito na casa de uma professora, na região sul da Capital. A polícia descobriu o homem depois dele usar o cartão furtado para comprar uma água de coco em um estabelecimento e...