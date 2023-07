Vida Urbana Suspeito de furto com dezenas de passagens policiais é morto pela Polícia Militar em Natividade Conforme apurou o JTo, Jovercino Costa, 26 anos, conhecido como "Broma", trocou tiros com policiais durante abordagem em ocorrência de furto ao comércio na noite de quarta-feira

O nativitano Jovercino Rodrigues da Costa, de 26 anos, sem profissão declarada e conhecido como “Broma”, morreu por volta das 23h40 de quarta-feira, 19, após ser atingido por tiros disparados por policiais militares em serviço de patrulhamento na rua Senador Mauro Borges, no Setor Sul, da cidade, a 200 km de Palmas, sudeste do Tocantins. De acordo com a assessoria da Pol...