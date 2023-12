Redação Jornal do Tocantins

Everton Lobo Correia, de 33 anos, suspeito de praticar furto na região central de Palmas, morreu após passar mal na noite de domingo, 10. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele é suspeito de ter furtado um coldre em uma camionete na Praia da Graciosa e uma bateria de outro carro estacionado perto de um shopping da região.

Segundo os militares, por volta das 17h45min, uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque realizava patrulhamento nas proximidades do shopping da região central, quando se deparou com um veículo que fugiu em alta velocidade.

De acordo com a polícia, a equipe acompanhou o veículo até que o suspeito parou e evadiu para dentro de um matagal, “esboçando reação de risco contra a equipe, a qual foi repelida com disparo de arma de fogo”.

O suspeito foi alcançado pela viatura e detido quando saía da mata. Durante a revista pessoal, os militares encontraram um coldre, mas sem arma. Equipe realizou varredura no matagal, mas não encontrou nenhum armamento.

Segundo a PM, o suspeito disse à equipe que fugiu, pois furtou uma bateria de um veículo e um coldre que estava em outra caminhonete.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que os policiais militares relataram na delegacia que quando estavam conduzindo o suspeito para a 1ª Central, pararam o veículo assim que ele avisou estar passando mal.

De acordo com a pasta, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou o suspeito para o Hospital Geral de Palmas (HGP), onde foi a óbito em decorrência de um “possível infarto”.

Os objetos furtados foram entregues na 1ª Central. Segundo a SSP, Everton Correia tinha um mandado de prisão em aberto e usava tornozeleira eletrônica “Um boletim de ocorrência referente a comunicação da morte de Everton foi registrado pela irmã dele”.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), “onde serão realizados os exames de necropsia, para então ser liberado para os familiares”.