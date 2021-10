Vida Urbana Suspeito de furtar residências na 504 Norte é preso em Palmas Vítima acionou a PM que conseguiu prender o suspeito e em sua residência foram encontrados objetos furtados

Após uma denúncia de furto em uma residência no Norte de Palmas, a Polícia Militar conseguiu prender um dos suspeitos do crime ainda durante a ação. O furto ocorreu nesta sexta-feira, 22, na Quadra da 504 Norte. Conforme a PM, a vítima disse aos policiais que o suspeito tinha acabado de entrar em uma casa localizada nos fundos de sua residência. No imovel, o home...