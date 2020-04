Vida Urbana Suspeito de furtar residência na Páscoa é preso após ser identificado por câmeras de segurança Também foram realizadas buscas na casa do suspeito do crime

A Delegacia de Polícia de Araguaína prendeu nesta segunda-feira, 27, um suspeito de ter praticado crime de furto em uma residência no setor Parque do Lago. O crime aconteceu no último dia 11, durante o feriado da Páscoa, e a prisão aconteceu mediante o cumprimento de mandado de prisão preventiva e uma ordem de busca e apreensão, ambos expedidos pelo plantão judiciário d...