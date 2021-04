Vida Urbana Suspeito de furtar igreja do Aureny II e levar objetos em carrinho de mão é preso Militares conseguiram prender o suspeito e recuperaram no mesmo dia

A Polícia Militar (PM) prendeu na tarde do último sábado, 24, um homem de 35 anos suspeito de furtar uma igreja localizada no setor Aureny II, região sul da capital. Segundo informou a PM, a equipe foi acionada para atender a ocorrência de furto pelo Siop. Testemunhas relataram que o indivíduo furtou três peças de ferro que faziam parte do palco da igreja. Ele fo...