Vida Urbana Suspeito de furtar escola e restaurante é preso em Axixá do Tocantins O homem estava foragido há cinco anos e possui diversas passagens pela polícia

Um homem de 35 anos, suspeito de furtar um restaurante e uma escola, foi preso em Axixá do Tocantins. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele estava foragido há cinco anos. No primeiro crime o homem teria arrebentado a janela do bar/restaurante, invadido, furtado um celular, carne e bebida alcoólica. A ação ocorreu na madrugada do dia 27 de jan...