Vida Urbana Suspeito de furtar enfeites de natal é preso em Araguaína Homem estava com 150 metros de fios de led, semelhantes aos da decoração natalina instalada na cidade

A Polícia Militar prendeu um homem, de 26 anos, suspeito de furtar enfeites de natal em Araguaína. A ação ocorreu na madrugada desta quinta-feira, 9, no setor Rodoviário, e com o preso foi localizado uma bicicleta e cerca de 150 metros de fios de led. Conforme a PM, os militares receberam a informação que um homem em uma bicicleta, com uma mochila, estaria furtan...