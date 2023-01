Redação Jornal do Tocantins

Na madrugada desta quarta-feira, 25, policiais militares prenderam um homem de 22 anos, suspeito de ter furtado celulares em uma empresa na qual ele trabalhava. A mercadoria furtada tinha como destino uma loja do mesmo ramo, localizada em Gurupi.

De acordo com a Polícia Militar (PM), funcionários da loja de telefonia de Gurupi entraram em contato com a empresa de Palmas para informar que receberam uma remessa de celulares com uma quantidade inferior à da nota fiscal.

Em seguida, realizaram o registro de ocorrência e a empresa localizada em Palmas rastreou um dos aparelhos, Iphone 13. “O rastreamento acusava para o endereço da própria empresa e o número do celular de um funcionário”.

O gerente da loja acionou a PM, que constatou o furto realizado pelo próprio funcionário. “O autor do furto se encontrava trabalhando e confessou a autoria do crime”.

Segundo a PM, o suspeito disse que furtou dois celulares que eram transportados em um caminhão com destino a Gurupi, “um dos aparelhos estava com ele e o outro em sua residência”.

O suspeito e os celulares apreendidos foram levados para a Central de Flagrantes de Palmas.