Vida Urbana Suspeito de furtar caminhonetes preso na "Operação Scam" é denunciado em Palmas Apontado como um dos líderes de uma organização especializada em furtos de caminhonetes de luxo, "Cearazinho" está preso na Casa de Prisão Provisória de Palmas para aguardar o julgamento

O Ministério Público (MP) apresentou denúncia nesta sexta-feira, 3, em desfavor de Ericlessio Gonçalves Ferreira, o “Cearazinho”, apontado como um dos líderes de uma organização especializada em furtos de caminhonetes de luxo. O inquérito policial aponta que no dia 27 de abril deste ano, por volta de 13h, no estacionamento do Hospital IOP, localizado na Qua...