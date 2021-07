Vida Urbana Suspeito de furtar botijão de gás na casa de idosa para comprar drogas é preso em Araguaína Ao ser abordado pela PM, o homem confessou o crime

A Polícia Militar prendeu um homem, de 24 anos, suspeito de furtar botijão de gás na casa de idosa é preso em Araguaína. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 14 , no Setor Anhanguera. Conforme a PM, patrulhamento no setor, a equipe de policiais militares avistou um homem trafegando em uma bicicleta com um botijão de gás. Quando os policiais abordaram o home...