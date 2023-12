Atualizada às 18h38 com nota da saúde

Um homem de 33 anos acabou preso em Colméia, noroeste do Tocantins, suspeito de violência doméstica praticada contra uma mulher de 38 anos. A vítima recebeu socos, teve nariz mordido e olho furado. O crime ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 6.

Segundo a Polícia Militar, equipes receberam o chamado do serviço de saúde municipal para comparecer no hospital. No local, os militares viram a mulher com diversas lesões “decorrentes de violência praticada pelo seu companheiro”.

A PM disse que por volta de 1h30 o casal se desentendeu. O suspeito a agrediu com socos, derrubou no chão, arrancou o seu nariz com uma mordida, furou o olho direito com a unha e arrancou partes do couro cabeludo com os dentes.

Conforme a PM, a vítima conseguiu fugir para uma casa na vizinhança, onde se escondeu até amanhecer o dia para ir ao hospital.

Os militares realizaram diligências e prenderam o suspeito. Ele foi levado à Central de Flagrantes e autuado em por violência doméstica.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que o suspeito acabou autuado por tentativa de feminicídio e que a 45° Delegacia de Polícia de Colmeia abriu um inquérito para investigar o crime.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou que a paciente foi acolhida no Hospital Regional de Guaraí (HRG), recebeu cuidados da equipe multiprofissional e depois transferida para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), onde vai passar por procedimentos.