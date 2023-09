A Polícia Militar prendeu um homem de 36 anos suspeito de estuprar a própria prima, de 25 anos, que possui deficiência intelectual. O caso ocorreu na noite de quinta-feira, 7, na Rua Guilhermina Guimarães, Jardim América em Porto Nacional, região central do estado.

De acordo com o relatório da polícia, os militares foram acionados via 190 para atender uma possível situação de estupro e se deslocaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) juntamente com apoio de outra guarnição, onde se depararam com a vítima e parenets.

Os familiares da vítima informaram que ela tem deficiência intelectual e que se queixou de dores nas partes íntimas para sua avó e primos.

Ainda de acordo com o relatório, ao ser questionada quem a teria abusado ela apontou seu primo como autor e que ainda estava na residência.

O suspeito fugiu do local, mas a polícia foi chamada e conseguiu localizá-lo nas proximidades do terminal rodoviário do município.

A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) informou por meio de nota, que o caso foi registrado na 11ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Porto Nacional, onde o delegado plantonista lavrou o auto de prisão em flagrante por estupro de vulnerável.

Após os procedimentos legais cabíveis o suspeito foi encaminhado para unidade prisional do município.

O caso será investigado pela 8ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (8ª DEAMV Porto Nacional).