Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil indiciou um homem de 48 anos por estuprar uma mulher em Novo Acordo no ano de 2021. O suspeito abordou a vítima à noite e a levou para o outro lado do rio, onde praticou o crime mediante ameaça. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Após o crime, a vítima, que na época era menor de 18 anos, procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e contou que um segundo homem, desconhecido, presenciou o crime.

A vítima reconheceu o suspeito e a polícia também identificou o segundo homem que presenciou o crime. Ele confirmou a versão da vítima e reconheceu o suspeito, que acabou indiciado por estupro qualificado “pelo fato da vítima ser menor de 18 anos”,divulgou a SSP.