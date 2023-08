Um homem de 21 anos acabou preso na manhã desta sexta-feira, 4, suspeito de estuprar duas mulheres, em maio e julho deste ano, em Paraíso do Tocantins.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, para cometer o crime, o homem buscava, antes, proximidade com as vítimas. Após conseguir se aproximar, ele levava as vítimas para sua casa e, com violência, filmava o crime.

Ainda segundo a pasta, o suspeito ameaçava divulgar o conteúdo caso as vítimas o denunciassem.

A prisão ocorreu no setor Nova Esperança. O suspeito foi ouvido na 9ª Central de Atendimento da Polícia Civil e depois encaminhado à unidade prisional local.

Os celulares apreendidos que estavam com o homem serão analisados.