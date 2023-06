Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 26 anos, acabou preso por policiais civis na manhã de sexta-feira, 16, em Araguaína, por ser o principal suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 12 anos durante a Exposição Agropecuária de Araguaína, no último sábado, 10.

De acordo com a investigação, conduzida pela 2ª Delegacia de Atendimento à Vulneráveis (2ª DAV - Araguaína), o homem estava em Araguaína para trabalhar em um bar dentro da exposição. Durante o evento o suspeito teria aproveitado para se aproximar da criança e oferecer bebida alcoólica, dentro de um dos camarotes, em espaço afastado do público.

O crime teria ocorrido quando a menor, sob efeito da bebida, não tinha condições de resistir ao ato praticado pelo homem, de acordo com a Polícia Civil.

Após denúncia do caso, a criança passou por exames periciais que comprovaram os abusos e durante as investigações, reconheceu o autor do crime.

A Polícia Civil representou à Justiça pela prisão do homem, cumprida nesta sexta-feira. Ele foi localizado na casa de um parente em Araguaína e em seguida encaminhado para 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguaína, onde teve a prisão confirmada.