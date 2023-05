Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 24 anos acabou preso nesta terça-feira, 2, no Distrito Federal, suspeito de cometer estupro contra uma adolescente de 13 anos no município tocantinense de Taipas, região sul do Estado.

Por meio de troca de informações entre Polícia Civil do Tocantins e Distrito Federal, agentes da Delegacia de Busca e Faturas do DF, localizaram o homem em Brasília, onde efetuaram a prisão.

O crime, de acordo com a Polícia Civil, ocorreu em dezembro de 2022 e o suspeito se aproveitou da proximidade da vítima por ser sobrinho do pai da adolescente. Por volta das 3h do dia 17, o homem entrou na residência e estuprou a adolescente.

Ele passou a ser procurado depois de a Justiça emitir um mandado de prisão preventiva por meio da Vara Criminal da Comarca de Dianópolis, com base em investigações da 102ª Delegacia de Polícia Civil de Taipas.