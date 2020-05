Vida Urbana Suspeito de estuprar adolescente de 13 anos após marcar encontro pela internet é indiciado Vítima e suspeito trocavam mensagens nas redes sociais e, após marcar um encontro, o preso teria praticado relações sexuais com a jovem sem o consentimento dela

Após a conclusão de investigações de um caso de estupro de vulnerável em Santa Fé do Araguaia, a Polícia Civil indiciou um homem de 21 anos, suspeito do crime ocorrido ainda em 2019, e remeteu o caso a Justiça. A vítima na época tinha 13 anos e as investigações apontaram que o indiciado trocava mensagens em redes sociais e aplicativos de comunicação com a adolescente. Conforme a Polí...