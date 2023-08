Redação Jornal do Tocantins

A Polícia Civil prendeu um homem de 22 anos, nesta segunda-feira,7, por espancar a própria esposa em uma praça pública em Lagoa do Tocantins, região leste do estado.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime ocorreu no dia 27 de julho, em que populares que estavam no local gravaram as agressões, que é possível ver ele desferindo chutes, socos e arrastando a vítima pelos cabelos.

Ainda segundo a SSP, por meio das investigações realizadas pela 77ª Delegacia de Polícia Civil de Lagoa do Tocantins, o suspeito foi localizado nesta manhã, em Palmas.

O suspeito foi levado à Unidade Penal Regional de Palmas, e autuado por injúria, ameaça e lesão corporal.