Vida Urbana Suspeito de esfaquear várias vezes namorada por ciúmes é preso por delegado de férias em Santa Rosa Crime ocorreu em agosto e homem estava foragido desde a época, neste fim de semana foi reconhecido e detido por um delegado que estava em povoado para fazer compras em mercado e almoçar com amigo

Um homem que teria tentado matar a sua namorada com várias facadas acabou preso por um delegado da Polícia Civil, que estava de férias. A detenção do principal suspeito do crime, de 35 anos, ocorreu neste domingo, 20, em um povoado na zona rural de Santa Rosa do Tocantins, e o homem está detido na Casa de Prisão Provisória de Dianópolis. Conforme a Polícia Civil,...