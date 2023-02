A Polícia Militar (PM) prendeu um homem de 30 anos, por matar um rapaz, de 26 anos, com golpes de faca em Itacajá, região nordeste do estado. O crime ocorreu no final da manhã de sábado, 18, perto de um bar no centro do município e a prisão do suspeito ocorreu no mesmo dia.

A guarnição chegou ao suspeito após ser acionada por populares que relataram que a vítima tinha dado entrada no hospital do município, vítima de esfaqueamento, e falecido pouco tempo depois.

Os militares encontraram o suspeito do homicídio quando ele entrava num lote vazio próximo ao local do crime. Sem dar mais detalhes, o suspeito alegou aos policiais que cometeu o assassinato apenas por motivos passionais.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Pedro Afonso para as providências cabíveis.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Perícia Técnica foram acionados e realizaram os procedimentos no local do crime.