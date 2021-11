Vida Urbana Suspeito de envolvimento com assassinato de empresário em Paraíso é preso Homem seria matador de aluguel e chefiar facção criminosa, além de ser suspeito de praticar uma série de homicídios em vários estados

Em uma ação conjunta de combate à criminalidade, a Polícia Civil do Tocantins e a Polícia Militar do Pará prenderam um homem, de 32 anos, suspeito de ser um dos pistoleiros envolvidos na morte de um empresário de Paraíso do Tocantins. O crime ocorreu em fevereiro deste ano e também deixou um enteado do empresário gravemente ferido. O homem foi preso em Anapu (PA) nesta q...