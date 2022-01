Três policiais rodoviários federais prenderam na madrugada deste sábado, 8, próximo a Araguaína, um ajudante de mecânico de 27 anos, suspeito de dirigir veículo com sinais de embriaguez, não possuir a habilitação para dirigir carros, por fugir do local do acidente e por desobediência e resistência.

De acordo com as informações do boletim policial, o ajudante dirigia na BR-153, sentido para Araguaína, quando bateu por duas vezes a S-10 que dirigia na traseira de um ônibus de uma locadora, que saíra de Goiânia (GO). O motorista do ônibus parou no posto da Polícia Rodoviária Federal para relatar o acidente enquanto o motorista da S-10 seguiu adiante, sem parar.

Uma equipe policial perseguiu o veículo por cerca de 5 km, percurso no qual ele não obedeceu às ordens de parada, até que os policiais conseguiram abordá-lo. De acordo com o termo de constatação de embriaguez, o homem não sabia onde estava, não sabia a data e a hora do dia, nem o endereço ou o que tinha acontecido.

Os agentes assinalaram que ele estava com a fala alterada, arrogante, exaltado, irônico, falante, eufórico, com soluções e roupas em desordem. Ele também resistiu quando os policiais tentaram algemá-lo.

Ele acabou solto no início na tarde deste sábado, após a Defensoria Pública e o Ministério Público pedirem a liberdade provisória do ajudante, mas com medidas restritivas.

A juíza Gisele Pereira de Assunção Veronezi concordou em soltar o ajudante. Ele está obrigado a comparecer de três em três meses ao fórum, está proibido de sair de Araguaína sem ordem judicial e não pode sair à rua entre 20h da noite e 6h do dia seguinte.