Vida Urbana Suspeito de cometer furtos em condomínio de luxo no Maranhão é preso no Tocantins Crime aconteceu em junho deste ano em Imperatriz

A Polícia Civil do Maranhão, com apoio da Polícia Civil do Tocantins, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra um homem suspeito pelo crime de furto qualificado em um condomínio de alto padrão ocorrido em Imperatriz (MA). A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Maranhão. Leia também: - Passageiro de ônibus é flagr...