Redação Jornal do Tocantins

Um empresário de 42 anos, que atua no setor automotivo no município de Divinópolis, acabou indiciado na sexta-feira, 19, suspeito de cometer exploração sexual de vulnerável contra duas adolescentes, no ano de 2023.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública, inquérito policial apontou que o suspeito teria abordado uma adolescente de 16 anos com a proposta de manter relação sexual mediante o pagamento de R$ 200,00.

Conforme o delegado José Lucas Melo, por meio da assessoria, "a prática sexual remunerada chegou a ocorrer, além disso, a mesma proposta foi feita a uma outra adolescente, que não aceitou o convite”.

Ao ser interrogado pela autoridade policial, o empresário confessou a conduta, alegou não saber a idade da jovem e que não a teria questionado.

Ainda segundo o delegado, além dos elementos colhidos durante a investigação, conduzida pela 55ª Delegacia de Divinópolis, apontarem o fato de o suspeito ter consciência do crime cometido, havia a crença de que ocorreria a impunidade, "em razão do poder aquisitivo que possui e da disparidade entre sua posição social" e a da adolescente.

O JTo não conseguiu contato com a defesa do empresário indiciado. O espaço segue aberto.