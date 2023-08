Redação Jornal do Tocantins

Na manhã desta quarta-feira, 16, a Polícia Civil prendeu no setor Jardim Filadélfia, em Araguaína, região norte do Estado, um homem de 36 anos, suspeito de crimes de ameaça, vias de fato, violação de domicílio e incêndio, cometidos no Distrito Federal.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, a prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão em aberto em desfavor do suspeito.

Após a equipe obter a informação de que o homem estava no Jardim Filadélfia, os policiais foram até o local e conseguiram prender o suspeito.

Ainda segundo a pasta, o suspeito foi conduzido à 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Araguaína, e em seguida, encaminhado para a unidade prisional da cidade.