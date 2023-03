Na manhã desta terça-feira, 28, o suspeito de publicar um vídeo com comentários homofóbicos ao confundir símbolo autista com a bandeira da comunidade LGBTQIA+ nas redes sociais prestou depoimento na 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Vulneráveis de Palmas (DAV/Palmas).

O caso ocorreu na sexta-feira, 24, no estacionamento de um shopping da capital e o vídeo viralizou e acabou registrado na delegacia virtual pela assessoria contábil do shopping.

A ocorrência acabou autuada como prática de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

O crime está previsto na Lei 7.716, de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.

O artigo 20 desta lei prevê pena de prisão de um a três anos, além de multa para quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, no contexto de atividades esportivas, religiosas ou culturais destinadas ao público.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) não informou a identidade do suspeito, apenas que ele foi ouvido e que as investigações continuam. “Mais informações sobre o caso serão divulgadas em momento oportuno”, ressalta a nota.

O suspeito foi identificado na segunda-feira, 27, e no mesmo dia a 1ª DAV o intimou a prestar o depoimento nesta terça-feira, 28.

Entenda

No estacionamento do shopping no centro da capital, o morador comentou sobre a vaga de estacionamento reservada para pessoas "neurodiversas", que, para ele, seriam homossexuais.

“Olha, Palmas Shopping, ao vivo, já tem a vaga para pessoas neurodiversas, quer dizer, pode ser gay, lésbica, sapatão, a desgraça que tiver aqui em Palmas. Já está aqui em Palmas, viu?”, diz o homem, que não mostra o rosto no vídeo. Ele ainda ressalta que a vaga é “obra do PT (Partido dos Trabalhadores)".

As reações nas redes sociais foram imediatas e várias pessoas criticaram a atitude do homem e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Em uma decisão do Juiz José Maria Lima emitida na sexta-feira, 24, determinou que o autor do vídeo com falas retirasse o conteúdo publicado em suas redes sociais.

O magistrado determinou a remoção imediata do conteúdo “postado em suas redes sociais que mencionem o requerente, bem como que o requerido se abstenha de veicular a mesma postagem ou qualquer tipo de manifestação que ofenda a honra da autora”, aponta a decisão.