Vida Urbana Suspeito de atrair ex-mulher com promessa de divisão de bens para matá-la por ciúmes é preso Homem teria comprado a arma do crime no dia anterior e deve responder pelo crime de feminicídio

A Polícia Militar (PM) prendeu um homem, de 49 anos, suspeito de um crime matar a ex-esposa nesta terça-feira, 22, em Abreulândia. O crime ocorreu no mesmo dia na cidade e, com o suspeito, os policiais encontraram e apreenderam a arma que teria sido usada no assassinato, um revólver calibre 38 com uma munição deflagrada. Conforme a PM, ao serem acionados sobre ...