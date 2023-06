Um homem de 22 anos acabou preso na manhã desta quarta-feira, 7, em Redenção (PA), suspeito de matar a tiros Francivaldo Lima Silva, no dia 8 de abril deste ano, no setor Sol Nascente, região sul de Palmas. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é membro de uma facção criminosa e “matador profissional”.

Equipes da 1ª Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Palmas foram até a casa suspeito, no Sol Nascente, região sul de Palmas, mas, no local, a mãe do suspeito disse que ele estava no Pará.

Francinaldo Silva morreu ao ser alvejado por disparos de arma de fogo durante uma festa na casa de sua cunhada, local onde os participantes, incluindo o membro da facção, faziam uso de drogas e álcool.

Durante a celebração, Francivaldo e sua esposa iniciaram uma discussão por ciúmes, momento em que o membro da facção e o cunhado de Francivaldo se envolveram na briga. O cunhado de Francinaldo sacou um canivete para tentar agredi-lo, nesse momento, a dupla encurralou a vítima no quintal da casa, onde foi morta a tiros pelo membro da facção.

“Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do autor dos disparos, também no setor Sol Nascente e na casa do cunhado de Francivaldo, que fica na cidade de Palestina do Pará (PA), para onde fugiu após o crime”, informou o delegado Eduardo Menezes por meio da assessoria.