Vida Urbana Suspeito de atear fogo em ônibus escolar da Prefeitura de Arapoema é preso Detenção ocorreu neste sábado mediante mandado de prisão preventiva

pós 15 dias de investigação, a Polícia Civil prendeu o suspeito, de 23 anos de atear fogo em ônibus escolar da Prefeitura de Arapoema. O crime ocorreu no início de maio no pátio da Prefeitura Municipal e a detenção ocorreu após a identificação do suspeito neste sábado, 16, por meio de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. &...